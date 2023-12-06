"Нельзя так делать": полковник запаса высказался по поводу мобилизации в Украине

На фронте какая бы ни была хорошая артиллерия, танки или другие средства вооруженной борьбы, они помогают пехоте – главному фактору.

В составе армии пехота незаменима. Какая бы ни была хорошая артиллерия, танки или другие средства вооруженной борьбы, они лишь помогают пехоте. Люди не могут постоянно находиться на переднем фронте. Им нужно давать отдых, потому мобилизация в Украине необходима.

Об этом говорилось в комментарии экскомандующего Аэромобильными (Десантно-штурмовыми) войсками Украины, полковником запаса ВСУ и военным экспертом Иваном Якубцем в эфире "Эспрессо".

По словам полковника, армия не может постоянно находиться на переднем фронте.

"Нельзя так делать", — подчеркнул он.

Также он обосновал мобилизацию в стране, которая находится в состоянии полномасштабной войны.

"Пехоту можно заменить только пехотой. Это война и какая бы ни была хорошая артиллерия, танки или другие средства вооруженной борьбы, они помогают пехоте — это главный фактор. А пехота — это мобилизация, потому что люди выходят из строя: болеют, есть раненые, погибшие и нужно восстанавливать", — заявил эксперт.

Мобилизация, по его словам, должна активно продолжаться. Он также прокомментировал информацию о мотивации мобилизованных.

"Что значит немотивированный, что значит он не хочет или он не умеет? Не умеет значит научим, а не хочет — заставим, это же война, как кто-то там будет немотивирован", — сказал эксперт.

Напомним, Верховная Рада готовит законопроект об изменениях в процессе мобилизации в Украине. В частности, введут новые нормы вручения повесток и отсрочки от службы и прав военнообязанных.

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