"Нельзя убивать людей": в РФ осудили женщину, выпустившую наклейки против войны

В Карелии оштрафовали женщину с пятью детьми за стикеры "Нельзя убивать людей". В РФ считают, что таким образом она "дискредитировала" армию.

Об этом пишут в российских телеграмм-каналах.

Как отмечается, в Карелии на 15 тысяч рублей оштрафовали мать пятерых детей за стикеры "Нельзя убивать людей", "Нет войне", "Не убий". Следствие установило, что обнародовала их в Сети женщина, являющаяся преподавателем йоги и принципиальным противником войны.

Суд выдвинул ей приговор по статье по "дискридетации" российской армии.

“Женщина объясняла, что является принципиальной противницей любых войн и как преподаватель йоги придерживается философии ненасилия, а намерения "дискредитировать" кого-либо не имела. Несмотря на это, суд постановил, что она должна выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей. Екатерина воспитывает детей одна”, – пишет российский телеграмм-канал.

Напомним, что боевик "ЛНР" под видом переселенца скрывался на Киевщине.

Читайте также: