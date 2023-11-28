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Нельзя воевать 54-летними штурмовиками: в ОП о необходимости мобилизации молодежи

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Нельзя воевать 54-летними штурмовиками: в ОП о необходимости мобилизации молодежи

Сергей Лещенко / Фото: УНИАН

По мнению Лещенко, следующий год будет "годом войны, переговоры раньше осени следующего года "даже в теории невозможны".

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что на войну нужно мобилизовывать молодежь, потому что "воевать 54-летними штурмовиками" никуда не годится.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Огромный дефицит военных. Нужно проводить ротации, подтягивать резервы… Менять тех, кто на востоке находится на западе страны. В некоторых бригадах средний возраст – 54 года ", – отметил Лещенко.

В интервью каналу FREEДОМ он призвал готовиться украинцев, что "наступающий год будет годом активных действий Украины по освобождению украинской земли, будет годом войны".

По его мнению, переговоры ранее осени будущего года "даже в теории невозможны".

"И украинское руководство, и Ставка верховного главнокомандующего работает над тем, как эффективнее провести 2024 год по освобождению нашей земли от агрессора", – подытожил экснардеп.

Ранее командир первого штурмового батальона, третьей ОШБР ВСУ Петр Горбатенко призвал призывать в армию, в частности, ребят 18-20 лет.

Также сообщалось, что в Украине 17-летних ребят порой не выпускают за границу.

Напомним, что в 2021 году жена Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выступила в московском клубе под названием Mutabor. В прошлом году стало известно, что пара развелась.

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Дата публикации
Просмотры
1863
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