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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Немало областей Украины охватила воздушная тревога: названа причина

Российские беспилотники ночью снова атаковали Украину: из-за этого объявили воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 17 мая 2025 значительную часть Украины охватила воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Воздушная тревога объявлена из-за движения русских дронов.

"Группы БпЛА по акватории Черного моря - в направлении Одесщины. Новые группы через Сумщину - курсом на Черниговщину", - говорится в сообщении.

В частности, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и автономной республике Крым.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали о двух Ту-95МС в воздухе . В небо поднялись два стратегических Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2".

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