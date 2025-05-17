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Немало областей Украины охватила воздушная тревога: названа причина
Российские беспилотники ночью снова атаковали Украину: из-за этого объявили воздушную тревогу.
В ночь на 17 мая 2025 значительную часть Украины охватила воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Воздушная тревога объявлена из-за движения русских дронов.
"Группы БпЛА по акватории Черного моря - в направлении Одесщины. Новые группы через Сумщину - курсом на Черниговщину", - говорится в сообщении.
В частности, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и автономной республике Крым.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали о двух Ту-95МС в воздухе . В небо поднялись два стратегических Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2".