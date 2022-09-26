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Немец принял участие в российских "референдумах" в Украине: его уже уволили с работы

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Немец принял участие в российских "референдумах" в Украине: его уже уволили с работы

Фото: Pexels

В Германии уволили управляющего директора поставщика энергии Energie Waldeck-Frankenberg в Гессене Штефана Шаллера.

Немец был российским "наблюдателем" на российских фейковых референдумах на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет Der Spiegel.

Штефан Шаллер был так называемым "наблюдателем" на фейковом референдуме в Запорожской области. Его использовали россияне, чтобы придать своим действам хоть немного легитимности. Российским пропагандистам немец заявил, что на "референдуме все очень хорошо организовано".

В Германии мужчину после этого сразу уволили с работы.

"Это стало реакцией на его работу как "наблюдателя" на незаконных российских фиктивных "референдумах" в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не признают организованные Россией незаконные референдумы на украинских оккупированных территориях.

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