Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт предложила план, предусматривающий прекращение поставок оружия Украине в обмен на обещание России о прекращении огня на фронте.

Об этом она рассказала в интервью Tagesspiegel.

Вагенкнехт заявила, что после прекращения поставок оружия Украине Запад должен будет вести переговоры о ситуации в районах, где сейчас находятся российские войска. Кроме того, она предложила провести референдум под надзором ООН в Донбассе и в Крыму, чтобы узнать, к какой стране местные жители хотят присоединиться.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на требования из Киева. Он пояснил, что Германия отказывается от поставок из-за того, что обсуждаемое США и Великобританией вооружение имеет больший радиус действия, чем то, что поставляла Германия.

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