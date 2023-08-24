Немецкая разведка просчиталась с началом войны в Украине – вице-канцлер ФРГ

Некоторые спецслужбы считали, что Путин хочет провести обучение.
Немецкая разведка просчиталась с тем, когда Россия планировала напасть на Украину.
Об этом сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабэк.
Как отмечается, с такой оценкой Роберт Хабек выступил в интервью для книги Стефана Ламби “Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны». Автор сопровождал несколько министров правительства ФРГ в последние полтора года.
Разведки США и Великобритании заранее предупреждали, что Путин всерьез намерен напасть на Украину.
“Другие спецслужбы говорили: это учение, плохого не произойдет. Но случилось хуже всего», — сказал Хабек.
На прямой вопрос о том, подразумевает ли немецкие спецслужбы, Хабек ответил утвердительно. Внешней разведкой в Германии занимается Федеральная разведывательная служба.
Напомним, что в Германии возник скандал из-за радио, в эфире которого призывали убить Зеленского.
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