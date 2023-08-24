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Немецкая разведка просчиталась с началом войны в Украине – вице-канцлер ФРГ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Немецкая разведка просчиталась с началом войны в Украине – вице-канцлер ФРГ

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек / Фото: соцмережі

Некоторые спецслужбы считали, что Путин хочет провести обучение.

Немецкая разведка просчиталась с тем, когда Россия планировала напасть на Украину.

Об этом сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабэк.

Как отмечается, с такой оценкой Роберт Хабек выступил в интервью для книги Стефана Ламби “Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны». Автор сопровождал несколько министров правительства ФРГ в последние полтора года.

Разведки США и Великобритании заранее предупреждали, что Путин всерьез намерен напасть на Украину.

“Другие спецслужбы говорили: это учение, плохого не произойдет. Но случилось хуже всего», — сказал Хабек.

На прямой вопрос о том, подразумевает ли немецкие спецслужбы, Хабек ответил утвердительно. Внешней разведкой в Германии занимается Федеральная разведывательная служба.

Напомним, что в Германии возник скандал из-за радио, в эфире которого призывали убить Зеленского.

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Дата публикации
Просмотры
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