Немецкая Rheinmetall начала поставлять в Украину высокопроходные грузовики

Всего в Украину будет передано 26 таких грузовиков HX 8x8.

По поручению правительства ФРГ компания Rheinmetall поставляет в Украину новые грузовики HX 8x8.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-релиз производителя.

Всего в Украину будут переданы 26 таких высокопроходных автомобилей.

Поставка транспортных средств уже начата, уточняет производитель.

Стоимость заказа не называется, но отмечается, что она составляет десятки миллионов евро.

Семейство автомобилей HX, производимых компанией Rheinmetall MAN Military Vehicles, является одним из самых распространенных среди военных грузовиков. Сейчас по всему миру эксплуатируется более 15 тысяч таких автомобилей. Они характеризуются максимальной долговечностью, мобильностью, простотой использования и модульностью, что фактически выделяет его в собственный класс.

Rheinmetall уже участвует в нескольких программах помощи Украины. Так, в 2023 году при поддержке правительства Германии дочерняя компания Rheinmetall – Zeppelin Mobile Systeme GmbH поставит в Украину полевой госпиталь под ключ.

Кроме того, Rheinmetall принимает участие в нескольких операциях "кольцевых обменов" (Ringtausch) — программы, разработанной правительством Германии для поддержки украинских военных усилий в сотрудничестве с соседними европейскими странами и странами-партнерами НАТО. В рамках этой программы страны-участницы передают Украине тяжелую технику советских времен, в частности, танки и БМП, получая в обмен системы западного производства.

В настоящее время Rheinmetall поставляет различные боевые машины из резервов компании, включая танки Leopard 2 A4 и боевые машины пехоты Marder, в Чехию, Словакию и Грецию. Кроме того, в Словению поставляются грузовики HX 8x8 того же типа, что сейчас получает Украина.

Напомним, вскоре ВСУ получит от Германии пушки-гаубицы RCH-155, отличающиеся возможностью стрелять во время движения.

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