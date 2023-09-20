Немецкие компании внесли в список спонсоров войны: их станки производят в РФ компоненты для Су и МиГ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori в перечень международных спонсоров войны. Благодаря их станкам Россия производит компоненты для самолетов Су и МиГ.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Станки этих компаний продолжает удерживать и покупать РФ, несмотря на санкции. Без них она не способна производить оружие и компоненты к ней", — говорится в сообщении.

По данным Export Genius, с 24 февраля 2022 года по 31 июня 2023 года, в Россию были импортированы станки и комплектующие SPINNER на почти $15 млн. После начала широкомасштабной войны, объем поставок оборудования SPINNER в РФ увеличился на 500%.

Среди импортеров – предприятия российского военно-промышленного комплекса, разрабатывающие и производящие компоненты в самолеты Су и МиГ. Они уже находятся под санкциями стран санкционной коалиции, однако это не мешает получать новые немецкие станки.

Компания DMG MORI располагает 16 производственными заводами и 113 торгово-сервисными центрами в 88 странах мира. Услуги компании охватывают весь жизненный цикл станка, включая обучение, ремонт, техническое обслуживание и обслуживание запасных частей.

На рынке России DMG MORI представлена через ООО "ДМГ Мори Рус", управляющее станкостроительным заводом в Ульяновске — ООО "Ульяновский станкостроительный завод".

В конце февраля 2022 DMG MORI объявила якобы о прекращении всех продаж и обслуживания в России, а также всего производства на своем заводе в Ульяновске. На самом же деле DMG MORI остается активным участником на рынке России, что противоречит ее официальным заявлениям.

НАПК уже внесло 14 российских импортеров станков SPINNER в список кандидатов на санкции.

Напомним, крупнейший в мире производитель бриллиантов попал в список спонсоров войны.

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