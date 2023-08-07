Немецкие политики достигли согласия по передаче Украине ракет Taurus – депутат

Однако Германия пока официально не объявила о передаче дальнобойных ракет Taurus Украины.

Народный депутат Украины Егор Чернев сообщил, что ключевые парламентские фракции Германии достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом он написал в Facebook со ссылкой на свои источники в Бундестаге.

"Эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма. Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне депутат Бундестага от партии Шольца Андреас Шварц призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Комментируя опасения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса относительно того, что Taurus имеет "особую дальность" и что Киев может использовать их для ударов по объектам в РФ, Шварц указал на то, что ВСУ уже в состоянии бить по российской территории, используя поставленные им артиллерийские системы Mars и HIMARS.

Характеристики ракеты Taurus

Taurus – авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. Taurus является конкурентом и аналогом крылатой ракеты Storm Shadow.

Ракета находится на вооружении Вооруженных сил Германии с 2005 года и имеет дальность поражения 500 км.

Базовые ракеты Taurus оснащены тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, расположенный в высокопрочном корпусе.

Форма боевой части ракеты разработана для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, общий вес боевой части – 480 кг.

Дальнобойная крылатая ракета Taurus имеет комбинированную систему наведения, состоящую из трех подсистем:

IBN – навигация основана на изображении.

TRN – навигация по эталону ландшафта.

MIL-GPS – глобальная система позиционирования.

Использование комбинированной системы наводки позволяет ракете лететь на большие расстояния без поддержки GPS. Высокая точность наведения обеспечивается автономной инерционной навигационной системой, которая периодически корректируется в полете по данным от РЛС.

На подлете к цели включается инфракрасная головка самонаведения, обеспечивающая наведение ракеты на конечном участке полета. На ракете установлен турбореактивный двигатель Williams International P8300-15.

Технические характеристики Taurus

вес фугасного заряда вместе с корпусом – 400 кг;

общий вес боевой части – 480 кг;

дальность действия – 500 км;

вес – 1400 кг;

длина – 5 метров;

скорость полета – 0,6-0,95 маха;

боевая часть – до 500 км.

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