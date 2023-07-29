Немецкие политики призывают передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

В Германии ряд политиков призывают правительство поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Снабжение должно состояться "немедленно".

Об этом заявил депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, пишет DW.

По словам Кизеветтера, на вооружении Бундесвера есть 600 Taurus. Из них около 450 не готовы к применению в боевых действиях. Впрочем, вооружение может быть модернизировано компанией MBDA, а впоследствии — отправлено ВСУ.

В свою очередь, эксперт Свободной демократической партии Маркус Фабер отметил, что ВСУ уже успешно применяют британские ракеты Storm Shadow. По его словам, это свидетельствует о важности такого типа вооружений для обороняющейся от российских оккупантов Украины.

Кстати, предоставить украинской армии Taurus призвал и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Он отмечает, что в этот раз следует "сократить дискуссионную часть и тем самым спасти человеческие жизни". Так дипломат провел параллель с дебатами Германии по поводу предоставления танков Leopard.

Украина с мая неоднократно обращалась в Берлин с просьбой предоставить украинским военным ракеты Taurus. В частности, президент Владимир Зеленский общался на эту тему с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Впрочем, германское правительство не идет на это.

Напомним, глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он сказал, что не видит причин для критики Германии, поскольку его страна вместе с США оказывает Украине больше помощи.

Кстати, на днях Германия передала Украине новую порцию военной помощи. В частности, в пакете есть разведывательные дроны, артустановки Gepard и тысячи боеприпасов к ним. Кроме того, для украинских войск были переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы.

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