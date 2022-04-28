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Немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения

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Немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения

Associated Press

В четверг, 28 апреля, немецкий Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения.

За предоставление Украине оружия проголосовала как оппозиция, так и коалиция. Некоторые немецкие парламентарии подвергли критике Шольца за промедление с предоставлением оружия для Украины.

Об этом сообщает Spiegel.

Как пишет DW, после недель споров оппозиционный Союз и светофорная коалиция СДПГ, Зеленых и СДП в Бундестаге совместно проголосовали за поставку тяжелого вооружения в Украину. Как говорится в заявлении, подписанном лидерами фракций, это сильный сигнал ответственности перед Украиной и единства против захватнической войны России.

"Парламентарии подчеркивают, что Германия твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе за свободу. Поддержка права Украины на самооборону важна для защиты мира и свободы в Европе, а также для поиска дипломатического решения", — говорится в сообщении.

Во время дебатов за предоставление Украине оружия лидер фракции Союза Фридрих Мерц (ХДС) подверг резкой критике канцлера Олафа Шольца. Поскольку канцер неделями избегал дискуссии о поставках оружия и сомневался.

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