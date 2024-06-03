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Немецкий генерал назвал эффективное оружие против самолетов над территорией России

Немецкий генерал назвал эффективное оружие против самолетов над территорией России

Системы Patriot можно использовать не только от защиты от ракет, но и для ударов по российским самолетам.

Ответственность за использование систем Patriot лежит исключительно на украинских военных в рамках международного права.

Руководитель немецко-украинского Ситуационного центра генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг считает, что системы ПВО Patriot могут быть эффективно использованы против российских самолетов, атакующих Харьковщину управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

В издании напомнили, что Германия так же, как США, разрешила использование переданного Украине оружия для ударов на территории РФ, но исключительно для защиты от российской армии во время наступления в Харьковской области.

"Непонятно, какие именно немецкие системы вооружения могли бы быть использованы. В дополнение к самоходной гаубице 2000 и ракетной установки Mars II для защиты от воздушных ударов над территорией России можно было бы использовать высокоэффективную систему Patriot", — пишет издание со ссылкой на заявление генерала Фрейдинга. .

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова. Они отлично подходят для борьбы с российской авиацией, которая может применять страшные управляемые бомбы", — заявил он.

По словам немецкого генерала, ответственность за использование систем Patriot лежит исключительно на украинских военных в рамках международного права

"У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого [международного права], но и будут делать это с большим тактическим мастерством и добьются успеха", — подчеркнул Фрейдинг.

Напомним, 13 мая 2023 года российская военная авиация понесла значительные потери в небе над Брянской областью, граничащей с Украиной. Среди звучавших тогда версий было и применение для уничтожения воздушных целей дальнобойной системы ПВО – Patriot.

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