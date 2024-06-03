Немецкий генерал назвал эффективное оружие против самолетов над территорией России

Ответственность за использование систем Patriot лежит исключительно на украинских военных в рамках международного права.

Руководитель немецко-украинского Ситуационного центра генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг считает, что системы ПВО Patriot могут быть эффективно использованы против российских самолетов, атакующих Харьковщину управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

В издании напомнили, что Германия так же, как США, разрешила использование переданного Украине оружия для ударов на территории РФ, но исключительно для защиты от российской армии во время наступления в Харьковской области.

Также читайте В Харьковской области оккупанты нанесли 10 авиаударов и провели неудачный штурм — Генштаб

"Непонятно, какие именно немецкие системы вооружения могли бы быть использованы. В дополнение к самоходной гаубице 2000 и ракетной установки Mars II для защиты от воздушных ударов над территорией России можно было бы использовать высокоэффективную систему Patriot", — пишет издание со ссылкой на заявление генерала Фрейдинга. .

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова. Они отлично подходят для борьбы с российской авиацией, которая может применять страшные управляемые бомбы", — заявил он.

По словам немецкого генерала, ответственность за использование систем Patriot лежит исключительно на украинских военных в рамках международного права

"У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого [международного права], но и будут делать это с большим тактическим мастерством и добьются успеха", — подчеркнул Фрейдинг.

Напомним, 13 мая 2023 года российская военная авиация понесла значительные потери в небе над Брянской областью, граничащей с Украиной. Среди звучавших тогда версий было и применение для уничтожения воздушных целей дальнобойной системы ПВО – Patriot.

Читайте также: