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Немецкий генерал призвал правительство передать ВСУ F-16: Берлин долго думает

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Немецкий генерал призвал правительство передать ВСУ F-16: Берлин долго думает

F-16 — многофункциональный легкий истребитель, который очень необходим ВСУ, / Фото: Associated Press

Германии следует быстрее реагировать на запросы Украины.

Немецкому правительству следует не медлить и передать украинской армии современные американские истребители F-16. Ведь пока Берлин думает, ВСУ до сих пор испытывают нехватку современной техники.

Такое мнение в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал немецкий генерал в отставке, бывший командующий силами KFOR Эрхард Бюлер.

По его словам, чиновники Германии должны как можно скорее отвечать на запросы Украины. Поэтому стоит передать украинским защитникам не только боеприпасы для противовоздушной обороны, но и F-16, которые "есть в большом количестве по всему миру".

"F-16 — это всего один из примеров. Смысл в том, чтобы поставить украинцев в положение, в котором они сами смогут обеспечить безопасность своей страны в долгосрочной перспективе", — подчеркнул Бюлер.

По его мнению, больше всего украинская армия сейчас также нуждается в 155-миллиметровых боеприпасах для артиллерии.

Напомним, издание The Times со ссылкой на "слитые" в Сети документы Пентагона пишет, что Вооруженным силам Украины очень не хватает зенитных средств. Поэтому они могут потерять контроль над своим небом в пользу России.

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Дата публикации
Просмотры
209
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