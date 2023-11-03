Немецкий генерал сделал заявление о потерях РФ в войне и резерве солдат

Россия, видимо, уверена, что может не считаться с потерями.

Вероятно, сейчас страна-агрессорка Россия не считается с потерями в войне. В частности, эти утраты соответствуют общепринятой доктрине русской армии.

Такое мнение в интервью газете Stuttgarter Nachrichten высказал генерал-майор, глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

По его словам, потери России также показывают, "какой взгляд на гуманность преобладает в российских вооруженных силах".

"Вы хотите добиться успеха, не учитывая потери людей и материалов. Сейчас россияне, пожалуй, уверены, что им не нужно беречь силы. Да, у России есть большой потенциальный резерв солдат", — подчеркнул Фрейдинг.

Генерал-майор отмечает, что сейчас сложно сказать, насколько РФ хочет усилить мобилизацию по политическим мотивам. Ведь весной 2024 там запланированы "выборы".

"Что касается материала, то мы уже видим, что часто используются модели 1960-1970-х годов. Однако хваленое "чудо-оружие", такое как танк Т-14 "Армата", пока не появилось", — говорит Кристиан. Фрейдинг.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist шокировал количество погибших оккупантов в войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 150 тысяч солдат.

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