Немецкий Gepard бьет точно в цель: Воздушные силы показали ночную охоту на "Шахеды"

На видео видна работа зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard, предоставленной Германией.
Воздушные силы показали боевую работу по ударным беспилотникам Shahed-136/131 в ночь на 26 сентября на юге Украины.
Соответствующее видео обнародовало командование Воздушных сил в Telegram.
На видео видна работа зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard, предоставленной Германией.
Напомним, в ночь на вторник, 26 сентября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 дронов. В общей сложности враг выпустил 38 БпЛА.
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