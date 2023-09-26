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Немецкий Gepard бьет точно в цель: Воздушные силы показали ночную охоту на "Шахеды"

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
766
Время на прочтение
1 мин
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Немецкий Gepard бьет точно в цель: Воздушные силы показали ночную охоту на "Шахеды"

Работа немецкого Gepard / Фото: Defense Express

На видео видна работа зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard, предоставленной Германией.

Воздушные силы показали боевую работу по ударным беспилотникам Shahed-136/131 в ночь на 26 сентября на юге Украины.

Соответствующее видео обнародовало командование Воздушных сил в Telegram.

На видео видна работа зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard, предоставленной Германией.

Немецкий Gepard бьет точно в цель: ночная охота на "Шахеды"

Немецкий Gepard бьет точно в цель: ночная охота на "Шахеды"

Напомним, в ночь на вторник, 26 сентября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 дронов. В общей сложности враг выпустил 38 БпЛА.

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Дата публикации
Просмотры
766
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