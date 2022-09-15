Немецкий министр заверяет, что Берлин будет дальше поставлять оружие в Украину

Германия будет продолжать предоставлять оружие Украине для борьбы с агрессорской Россией.
Пообещал дальнейшие поставки вооружения немецкий министр экономики Роберт Хабек. По его словам, поставки всегда будут координироваться в рамках НАТО.
Об этом он сказал на полях обсуждений G7 в Бранденбурге, пишет Spiegel.
"Больше оружия уйдет в Украину", – подчеркнул немецкий министр.
Хабек также отметил, что страны G7 тоже хотят "своей карты инвестиционных возможностей" для Украины. Для этого соответствующие торгово-промышленные палаты должны объединить свои выводы и таким образом облегчить иностранным компаниям привлечение в страну.
Как сообщалось, с 12 сентября Германия доставила в Украину еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard. Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм.
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