Немецкий производитель бытовой химии "Henkel" заявил о прекращении деятельности в России

Немецкая компания по производству бытовой химии "Henkel" сообщила о прекращении работы в России.

Как говорится в заявлении на официальном сайте Henkel, компания осуждает войну, которую РФ развязала в Украине.

"Мы полностью соблюдаем все применимые санкции против России. Кроме того, мы на ранней стадии прекратили все запланированные инвестиции в РФ – например, для расширения сайта, а также прекратили всю рекламу в СМИ и любую спонсорскую деятельность. На фоне текущих событий мы решили прекратить свою деятельность в России. Сейчас готовится процесс выполнения. Мы будем тесно сотрудничать с нашими командами в России над деталями, чтобы обеспечить упорядоченный процесс", — сообщили в компании и добавили, что в этот период сворачивания бизнеса 2500 сотрудников в России будут продолжать работать и получать зарплаты.

Стоит отметить, что Henkel Group – немецкая компания, работающая в трех направлениях: моющие средства, косметика, средства личной гигиены, технология склеивания. Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Henkel производит товары под брендами Persil, Losk, Ласка, Syoss, Shwarzcopf, Fa, "Момент", Metylan, Ceresit и другие.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. Ряд международных компаний заявил о прекращении своей деятельности и поставке товаров и услуг в страну-агрессор.

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