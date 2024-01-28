Немецкий производитель начал поставку 100 дронов Trinity Украине – фото, характеристики

В Украине будет работать еще один тип беспилотника.
Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems начал поставку Украине 100 беспилотников Trinity разных моделей.
Об этом сообщает Deaidua.
"Украина вводит еще один беспилотник. Немецкий производитель дронов Quantum-Systems начал поставки 100 дронов Trinity разных моделей по графику", — говорится в сообщении.
О поставках беспилотников было объявлено в сентябре 2023 года.
Компания, интенсивно занимающаяся оборонной кампанией Украины, фактически дарит эти беспилотники. Отмечается, что Quantum-Systems также поставляет в Украину сотни БПЛА Vector от имени правительства Германии.
В ноябре прошлого года представитель компании подтвердил, что они планируют обучать украинских солдат на этих картографических БПЛА в январе 2024 года.
По данным СМИ, украинские операторы уже завершили тренинг по подготовке инструкторов на Trinity в Украине.
Характеристики Trinity
- максимальное время полета – 90 мин;
- дальность полета: 5 – 7,5 км;
- размах крыльев – 2,394 м;
- максимальный взлетный вес – 5,75 кг.
Дроны Trinity подходят для оценки повреждений инфраструктуры, зданий, дорог или мостов после российских атак.
"Однако есть вероятность, что Trinity увидят на поле боя. Немецкая компания поставляет в Украину все модели БпЛА Trinity. Сюда также входит Trinity Tactical. Его можно использовать, например, для обеспечения изображений в режиме реального времени спецподразделений, действующих на территории противника или в изолированных районах", — пишет издание.
Благодаря модульной системе Trinity поднимается в воздух через несколько минут и выполняет автоматизированное тактическое картографирование и визуализацию местности. Только за один полет один беспилотник может покрыть территорию площадью 700 гектаров или линейный коридор протяженностью 90 километров.
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