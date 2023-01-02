Немецкий журналист, освещающий войну в Украине, получил осколочное ранение

Журналист немецкой ежедневной газеты BILD Бьорн Штритцель, освещающий войну России против Украины, получил осколочное ранение.

Об этом сообщил главный редактор BILD Йоханнес Бойе и сам раненый журналист в Twitter.

"Корреспондент BILD Бьорн Штритцель получил осколочное ранение во время освещения российской агрессии в Украине. Угрозы жизни нет, ранения не слишком серьезное. Однако это напоминает о всех трудностях, по которым проходят репортеры в Украине, чтобы говорить правду", — говорится в сообщении.

. @bild reporter @bjoernstritzel должен был помешаться шрапнеллам, связанным с русской агрессией в Украине. Он безопасен (как безопасный, как можно) и бессмыслица не является плохим. However, це є свідченням всіх hardship reporters в ходьбі через trul. Thank you! — Johannes Boie (@johannesboie) January 2, 2023

Раненый журналист Штритцель сообщил, что получил осколочное ранение лба во время ужина.

"Со мной все хорошо, только порез на лбу, скорее всего осколком стекла. Ужинал, когда произошел взрыв (не совсем уверен, что это был боеприпас, обломков еще не нашел). Думаю, что это была какая-то часть упавшей рядом ракеты". ", – написал он.

Был setting при окне здесь. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023

Журналист предположил, что россияне хотели нанести удар, скорее всего, по железнодорожному вокзалу, расположенному за углом.

"Я еще не видел ни одного большого места падения, как можно было бы ожидать от ракет с большой боеголовкой. Это место находится вне зоны досягаемости российской артиллерии и "Ураганов", поэтому возможно, что это был БПЛА"", — добавил журналист.

Где именно в Украине находится Штритцель, неизвестно, однако накануне он публиковал фото и видео из Бахмута и Сватового.

31 декабря в Киеве во время массированной ракетной атаки России пострадал журналист из Японии Ватару Секита.

Ранее ТСН писал о военном ВСУ, который в упор встретился с врагом под Бахмутом и получил ранения, но, несмотря на это, выздоровел и женился на любимой.

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