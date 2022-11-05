В компании отвергают обвинения и отрицают свое участие в переработке газового конденсата.

Немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea заподозрили в поставке сырьевых компонентов авиатоплива для российских самолетов, бомбящих Украину.

Об этом говорится в расследовании немецкого информационного агентства Der Spiegel, проведенного совместно с телекомпанией ZD.

Журналистам удалось установить, сырьевая компания Wintershall Dea поставляет российскому "Газпрому" газовый конденсат, то есть "белую нефть". Известно, что российский концерн является важнейшим поставщиком авиатоплива для воздушно-космических сил РФ. В ходе расследования представители СМИ ссылаются на данные по российским железнодорожным грузоперевозкам и внутренним документам "Газпрома".

"Газпром" является партнером Wintershall Dea. В рамках одного из совместных предприятий компании разрабатывают месторождения газа в Западной Сибири. Газовый конденсат — побочный продукт добычи, который в больших объемах поступает на нефтеперерабатывающий завод "Газпрома" в Омске, крупнейший предприятие по производству авиатоплива", — говорится в сообщении на сайте немецкого СМИ.

Это топливо могли поставлять не менее девяти русских военных аэродромов на западе России. Среди них — Морозовск и Воронеж, откуда взлетают истребители-бомбардировщики Су и наносят удары по украинским городам.

В компании Wintershall Dea отвергают обвинения и отрицают свое участие в переработке газового конденсата. Однако некоторые специалисты компании проинформировали, что не могут гарантировать использование своих поставок исключительно для гражданских целей.

Напомним, лидер фракции партии Шольца, призывающий к переговорам с РФ, обвинил Украину во внесении в "список террористов". Мютцених отстаивает свой призыв к дипломатическим усилиям и сейчас.

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