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"Немедленно все в укрытие!": на Снегиревку с двух направлений идет колонна вражеской техники

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"Немедленно все в укрытие!": на Снегиревку с двух направлений идет колонна вражеской техники

Иллюстрация / Associated Press

Людей просят быть в укрытиях.

К Снегиревке Николаевской области идет колонна вражеской техники. Всем местным жителям следует перейти в укрытие.

Об этом сообщает Снигиревский городской совет.

"Есть информация, что со стороны Херсона в город снова идет колонна вражеской техники! Просим всех оставаться дома или у укрытия. Об объявлении тревоги будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Впоследствии там добавили, что объявлена и наземная тревога, поскольку со стороны Баратовки в Снегиревку идет колонна вражеской техники.

"Немедленно все в укрытие", — отметили в городском совете.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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