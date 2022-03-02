"Немедленно все в укрытие!": на Снегиревку с двух направлений идет колонна вражеской техники

"Немедленно все в укрытие!": на Снегиревку с двух направлений идет колонна вражеской техники

Людей просят быть в укрытиях.

К Снегиревке Николаевской области идет колонна вражеской техники. Всем местным жителям следует перейти в укрытие.

Об этом сообщает Снигиревский городской совет.

"Есть информация, что со стороны Херсона в город снова идет колонна вражеской техники! Просим всех оставаться дома или у укрытия. Об объявлении тревоги будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Впоследствии там добавили, что объявлена и наземная тревога, поскольку со стороны Баратовки в Снегиревку идет колонна вражеской техники.

"Немедленно все в укрытие", — отметили в городском совете.