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Немного перепутал: оккупант запрыгнул в окоп с защитниками Украины и попал в плен (видео)

Немного перепутал: оккупант запрыгнул в окоп с защитниками Украины и попал в плен (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3631
Время на прочтение
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Немного перепутал: оккупант запрыгнул в окоп с защитниками Украины и попал в плен (видео)

Оккупант запрыгнул в окоп с защитниками Украины и попал в плен/Скриншот с видео/Сухопутные войска ВСУ

Российский оккупант думал, что в окопе "свои", но оказался в руках воюющих за Украину иностранных добровольцев.

Иностранные добровольцы зашли в тыл врага, ликвидировали русского оккупанта и взяли в плен "потеряшку".

Соответствующее видео показали в Сухопутных войсках ВСУ.

"Иностранные добровольцы зашли в тыл россиян — одного кацапа пристрелили на месте. Второй залетел в окоп, подумав, что там свои. В результате его взяли в плен", — подписали видео военные.

Когда и где происходило действо, в ВСУ не раскрыли.

Напомним, оккупанты изрядно запаниковали из-за повторной высадки украинского десанта в Крыму. Они сообщили, что произошло это в западной части полуострова у озера Донузлав.

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Дата публикации
Просмотры
3631
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