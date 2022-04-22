"Немного помят, но жив": из российского плена освободили голову ОТГ

"Немного помят, но жив": из российского плена освободили голову ОТГ

В пятницу, 22 апреля, из российского плена освободили главу Нововоронцовской ОТГ Херсонской области Владимира Марчука.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Марчук пробыл в плену сутки.

"Вчера подонки украли его как старшего колонны в гуманитарном коридоре, когда мы пытались вывезти мирных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области. Немного помятый, но главное живой", — рассказал Вилкул.

Напомним, украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных молодых людей.

Журналист из Херсона, который 8 дней провел в плену оккупантов, рассказал о ситуации в городе

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