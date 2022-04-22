"Немного помят, но жив": из российского плена освободили голову ОТГ

В пятницу, 22 апреля, из российского плена освободили главу Нововоронцовской ОТГ Херсонской области Владимира Марчука.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Марчук пробыл в плену сутки.
"Вчера подонки украли его как старшего колонны в гуманитарном коридоре, когда мы пытались вывезти мирных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области. Немного помятый, но главное живой", — рассказал Вилкул.
Напомним, украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных молодых людей.
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