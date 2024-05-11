"Немного жарко": Ярош опубликовал фото с Харьковщины

Дмитрий Ярош рассказал, что инспектирует подразделения УДА на Харьковщине.
Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош находится с побратимами в Харьковской области, где россияне сейчас пытаются наступать.
Об этом Ярош сообщил в своем Facebook.
"Инспектирую подразделения УДА. Харьковщина. Немного жарко, но, даст Бог и Силы Обороны, все будет Украина. С некоторыми из этих побратимов воюем, плечом к плечу, с 2014-го", — написал Ярош и опубликовал фото с побратимами.
Напомним, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.
В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.
Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ на Харьковщине, заявил, что есть много вопросов для тех, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.
ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области на 11 мая.
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