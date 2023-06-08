"Ненавидят местное население": в ОП резко отреагировали на обстрелы Херсона во время эвакуации

Россия целенаправленно атакует Херсон во время эвакуации, таким образом она "мстит" тем, кто "не принял ее с объятиями".

Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По словам Подоляка, эвакуационные мероприятия на оккупированных территориях даже не пытаются осуществлять.

"Просто сейчас Россия обстреливает тонущий Херсон и затопленные прибрежные районы, не давая спасателям возможности эвакуировать население. Люди сидят на крышах зданий без пищи и воды, под солнцем и обстрелами", - пишет Подоляк.

Советник ОП также акцентировал внимание на том, что РФ называет Херсон "своим", но несмотря на это, продолжает обстреливать местное население.

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"Так же, как Россия ненавидит все, что касается Украины. Им нужна территория в любом состоянии, но не нужны люди. А знаете, почему на самом деле россияне чувствуют себя так свободно? Потому что прекрасно знают: что бы они ни сделали, это снова проглотят. И уже завтра в мировых медиа выйдет новость: "Что произошло? Украина говорит, что Россия обстреливает людей", – добавляет Подоляк.

У Зеленского призвали международное сообщество отреагировать на военные преступления России и перестать "заглядывать в рот" преступникам.

Напомним, в четверг, 8 июня, во время эвакуации жителей Херсона из города, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты совершили террористический обстрел. Пострадали восемь человек.

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