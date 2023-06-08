"Ненавидят местное население": в ОП резко отреагировали на обстрелы Херсона во время эвакуации

В четверг, 8 июня, армия РФ атаковала Херсон.
Россия целенаправленно атакует Херсон во время эвакуации, таким образом она "мстит" тем, кто "не принял ее с объятиями".
Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
По словам Подоляка, эвакуационные мероприятия на оккупированных территориях даже не пытаются осуществлять.
"Просто сейчас Россия обстреливает тонущий Херсон и затопленные прибрежные районы, не давая спасателям возможности эвакуировать население. Люди сидят на крышах зданий без пищи и воды, под солнцем и обстрелами", - пишет Подоляк.
Советник ОП также акцентировал внимание на том, что РФ называет Херсон "своим", но несмотря на это, продолжает обстреливать местное население.
"Так же, как Россия ненавидит все, что касается Украины. Им нужна территория в любом состоянии, но не нужны люди. А знаете, почему на самом деле россияне чувствуют себя так свободно? Потому что прекрасно знают: что бы они ни сделали, это снова проглотят. И уже завтра в мировых медиа выйдет новость: "Что произошло? Украина говорит, что Россия обстреливает людей", – добавляет Подоляк.
У Зеленского призвали международное сообщество отреагировать на военные преступления России и перестать "заглядывать в рот" преступникам.
Напомним, в четверг, 8 июня, во время эвакуации жителей Херсона из города, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты совершили террористический обстрел. Пострадали восемь человек.
Читайте также: