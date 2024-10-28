Необходимо ли строить оборону в Днепропетровской области: Коваленко ответил, к чему и как следует готовиться

Цель российской армии – захват всей территории Украины, поэтому оккупанты не остановятся. И на фоне угрозы захвата Покровска следует строить оборону в Днепропетровской области.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Вся территория Украины находится под потенциальной угрозой. Готовиться надо уже, чтобы не произошло то, что мы увидели недавно в Шахтерском районе. Где дорога, протяженностью 6,5 км на Шахтерское из Золотой Нивы, а она не имела достаточных заграждений для того, чтобы остановить российские механизированные колонны", — сказал Коваленко.

Он напомнил, как враг действовал вблизи Шахтерского. И будь там хорошо сформированная гипертрофированная оборона, можно было бы избежать значительных потерь.

"Недавно мы видели это видео, как дроны отбивали накаты механизированных колонн на Шахтерское. На протяжении всего этого времени работали FPV-дрон, а где были "зубы дракона"?.. Почему они не останавливали эти колонны?.. Эффект мог быть гораздо лучше, если бы там была сформирована гипертрофированная оборона", — добавил Коваленко.

Напомним, на днях российские купанты захватила такие населенные пункты : Богоявленка, Екатериновка, Измайловка, Александрополь, Горняк, Селидово, Шахтерское и Вишневое.

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