Необходимость усиления ПВО, в том числе с помощью самолетов F16: о чем говорили Залужный и Милли

Валерий Залужный подчеркнул, что каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли отметил необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины, в том числе с помощью боевых самолетов F16.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Мы традиционно уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны нашего государства по деоккупации его территории", — сообщил Главнокомандующий ВСУ.

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Залужный также отметил, что "актуализировал необходимость усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе через предоставление многоцелевых боевых самолетов F16".

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Милли, руководство и народ Соединенных Штатов Америки за последовательную поддержку Украины в борьбе с непровоцированной и неоправданной агрессией России.

"Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно победим", – заявил Валерий Залужный.

Напомним, по итогам последнего саммита "Рамштайн" союзники решили выделить Украину танки и бронетехнику, средства ПВО и боеприпасы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники полны решимости продолжать поддержку Украины и верят в успех украинских войск во время весеннего наступления.

Уже договаривается сам Залужный: о чем командующий ВСУ говорил с генералом США?

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