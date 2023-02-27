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Необходимость усиления ПВО, в том числе с помощью самолетов F16: о чем говорили Залужный и Милли

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Необходимость усиления ПВО, в том числе с помощью самолетов F16: о чем говорили Залужный и Милли

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Валерий Залужный подчеркнул, что каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли отметил необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины, в том числе с помощью боевых самолетов F16.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Мы традиционно уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны нашего государства по деоккупации его территории", — сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Залужный также отметил, что "актуализировал необходимость усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе через предоставление многоцелевых боевых самолетов F16".

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Милли, руководство и народ Соединенных Штатов Америки за последовательную поддержку Украины в борьбе с непровоцированной и неоправданной агрессией России.

"Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно победим", – заявил Валерий Залужный.

Напомним, по итогам последнего саммита "Рамштайн" союзники решили выделить Украину танки и бронетехнику, средства ПВО и боеприпасы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники полны решимости продолжать поддержку Украины и верят в успех украинских войск во время весеннего наступления.

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Дата публикации
Просмотры
180
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