Необходимы ПВО и оружие: Зеленский обратился к партнерам и показал удары РФ по Украине

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что своевременные и достаточные решения о ПВО для Украины, своевременная поставка оружия для военных – это то, что необходимо прямо сейчас для защиты жизни.

Об этом глава государства написал в Telegram и опубликовал видео последствий ударов РФ по городам Украины.

"Харьковская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области. Террористы совершили более 380 обстрелов наших городов и регионов только за эту неделю. И так – каждую неделю этой войны. Ежедневный сознательный российский террор против людей, наших городов и сел можно остановить. У партнеров есть все необходимые системы, все необходимое оружие, чтобы Украина смогла защитить жизнь", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил всех лидеров и государств, понимающих, что оперативность в поставках и полнота реализации договоренностей – это то, что защищает не только украинцев, но и каждый народ, против которого может быть нацелен террор России.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина на пороге "нового этапа" войны с Россией.

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