Необходимый минимум вооружений уже есть: Буданов сообщил, готова ли Украина к контрнаступлению

По словам главы ГУР, контрнаступление начнется в ближайшее время.

У Украины уже есть минимум вооружения для будущего контрнаступления, но нужно еще подождать.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины в интервью японскому телеканалу NHK.

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и больше нельзя терять времени. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что контрнаступление начнется в ближайшее время", — подчеркнул главный разведчик страны.

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По словам Буданова, для того чтобы выбить Россию с временно оккупированных территорий, необходимо больше оружия.

"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продолжения операции", – добавил глава ГУР.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что Украина с 24 февраля 2022 года находится в обороне от вторжения России, а такие действия, в частности, включают контрнаступательные действия. По ее словам, в последнее время тема контрнаступления Вооруженных сил Украины несколько "перегрета".