"Необязательно становиться пушечным мясом": в ГУР рассказали подробности, как военные РФ сдаются в плен и сделали анонс

Львиную долю этих операций, в частности, и санкционирует, и продуцирует названия генерал Буданов.

Во время спецоперации "Барыня" украинской разведке удалось убедить сдаться в плен 11 военнослужащих РФ. В настоящее время они находятся под гарантиями безопасности.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Четыре месяца продолжалась спецоперация "Барыня", в ходе которой кадровый российский военный перешел на сторону Украины и в ходе реализации спецоперации ему удалось убедить... 11 российских военнослужащих добровольно сдаться в плен под гарантии безопасности... 3 партии, соответственно 4, 4 и 3 российских военнослужащих были выведены за линии фронта и сегодня находятся в безопасности под защитой женевских конвенций, часть которых думает над тем, чтобы согласиться пойти на обмен и вернуться домой. "Хочу жить", мы указываем, как захваченных в плен. Это позволяет пополнять обменный фонд", — рассказал Андрей Юсов.

По его словам, украинские военные получили от добровольно сдавшихся в плен мужчин ценную информацию.

"Безусловно, такие операции, как "Барыня" и "Синица" с вертолетом Ми-8... показывает на весь мир, но прежде всего даже российским военнослужащим и российскому так называемому обществу... что Украина цивилизованное государство... Та защита, который обещает Украина, это не пустые слова... Это приводит к увеличению количества обращений российских военнослужащих к горячим линиям, в частности к проекту "Хочу жить". Там есть люди, которые понимают, что необязательно становиться пушечным мясом, необязательно становиться военным преступником... Есть выбор всегда и этот выбор Украина дает и гарантирует его выполнение и реализацию", — подчеркнул представитель ГУР.

Он также подчеркнул, что львиную долю этих операций, в частности, и санкционирует и продуцирует названия генерал Буданов.

"За каждой из них стоит определенный символизм... Но дальше будет еще целый ряд операций и они сейчас в работе, реализация которых позволит в полной мере постичь замысел", — отметил Юсов.

Напомним, что в Воздушных силах оценили риск ударов с территории Белоруссии.

Читайте также: