Необычная "птичка": ВСУ на фронте обнаружили специфический дрон РФ (фото)

Русский дрон в виде птицы

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Украинские бойцы заметили необычный БПЛА русских войск. Так, зафиксировали применение дрона в виде птицы.

Об этом пишет специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, военный с позывным Флеш».

Как акцентировал боец, такое оружие довольно необычно.

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"Замечено вот такое БПЛА. Говорят русский с Лиманского направления", - отмечает он.

Ранее на одном из пляжей Одессы, неоднократно становившейся мишенью для российских ударов дронами, морем вынесло фрагменты беспилотного летательного аппарата.

На кадрах видна толпа, активно рассматривающая найденную деталь, похожую на крыло дрона. Часть очевидцев пыталась даже затрагивать обломки, несмотря на отсутствие какой-либо проверки со стороны специалистов.

В ГСЧС неоднократно предупреждали граждан: какие-либо неизвестные или подозрительные объекты, найденные после обстрела, могут быть опасны. Взрывчатка, остатки дронов или ракет могут содержать заряд или представлять угрозу здоровью.

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