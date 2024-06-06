Неопределенность США по ударам по РФ способствует обстрелам городов Украины — ISW

Публичные заявления американских чиновников о возможности нанесения ударов американским оружием по территории РФ остаются нечеткими, что позволяет россиянам продолжать обстреливать украинские города с самолетов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"По оценкам ISW, способность Украины защитить себя от разрушительных ударов российских управляемых бомб в значительной степени зависит от способности Украины поражать российские самолеты в российском воздушном пространстве с помощью систем противовоздушной обороны, предоставленных США до того, как российские самолеты смогут нанести удары по украинским городам, критической инфраструктуре и позициях на передовой", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что российские войска продолжали интенсивные бомбардировки Украины 5 июня в основном из российского воздушного пространства.

"Нынешнее отсутствие ясности в американских ограничениях на использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории России, как правило, нивелирует возможность заставить Россию самоустраниться от нанесения таких ударов по украинской территории с российского воздушного пространства", — отметили в ISW.

В институте изучения войны подчеркнули, что публичные сообщения официальных лиц о политике США остаются нечеткими. В частности, представитель по национальной безопасности США Джон Кирби заявил во время пресс-конференции 4 июня, что "никогда не было ограничений для украинцев сбивать вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве". В то же время, он уточнил, что украинские силы могут сбивать российские самолеты в российском воздушном пространстве, если они "составляют непосредственную угрозу" для Украины.

"Остается непонятным, какая официальная политика США относительно того, какие российские самолеты представляют "непосредственную угрозу" для Украины, а заявления Кирби не прояснили, как администрация США относится к этому вопросу", — отметили аналитики.

Напомним:

США и Германия разрешили Украине бить своим оружием по целям в России, но только на Харьковщине.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрейт заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России предоставленным Берлином оружием.

Такое разрешение дал и президент США Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что Путин пригрозил ударами по странам, снабжающим оружие Украину.

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