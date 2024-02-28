"Неортодоксальный взгляд на приемлемые потери": жестокая российская тактика на фронте – NYT

Различные оценки российских потерь позволяют предположить, что Москва потеряла при взятии Авдеевки больше войск, чем за 10 лет боевых действий в Афганистане.

Российские силы имеют неортодоксальный взгляд на приемлемый уровень военных потерь на поле боя. Это другой, непонятный Западу "болевой порог", когда государство готово терять войска и технику, чтобы продвинуться хотя бы на шаг.

Об этом пишет издание New York Times, цитируя неназванного высокопоставленного западного чиновника.

Начав наступление на Авдеевку минувшей осенью, россияне кардинально сменили тактику. Вместо массированных "мясных" штурмов они переформатировали войска на небольшие группы, которые сложнее поразить артиллерией, и проводили свои атаки с огневой поддержкой, которая крыла шквальными обстрелами украинских защитников.

Однако новая тактика не изменила основного подхода россиян: потери живой силы и техники – это лишь побочный продукт большой стратегии, которым можно пренебречь для продвижения на поле боя.

Российский военный аналитик, близкий к оборонной промышленности, Руслан Пухов написал на прошлой неделе, что штурм Авдеевки был частью более широкой российской стратегии давления на всей линии фронта с помощью ударов и зондирований, чтобы истощить украинские Силы обороны "путем тысячи порезов".

В боях на восточном участке фронта – за Бахмут, Марьинку и Авдеевку – погибли тысячи военных с обеих сторон. По оценкам некоторых военных аналитиков и блогеров, в боях за Авдеевку потери россиян превысили число погибших за все 10 лет войны в Афганистане.

В сообщении, опубликованном в приложении Telegram 18 февраля, провоенный российский блогер процитировал анонимный военный источник, утверждающий, что с октября под Авдеевкой российские войска потеряли убитыми 16 000 солдат и 300 единиц бронетехники. При этом по данным официальной статистики, на войне в Афганистане погибли 15 тысяч советских военнослужащих.

Проверить или подтвердить эти цифры невозможно.

К тому же такая готовность российской стороны жертвовать людьми под Авдеевкой объясняется тем, что ее захват позволил отодвинуть линию фронта от Донецка, который находится под оккупацией с 2014 года. И теперь украинским силам труднее атаковать его артиллерией, особенно в свете того, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и западной военной поддержки.

Еще один немаловажный момент: для российской власти контроль над Донбассом – это минимальная цель, достижением которой можно оправдать развязывание полномасштабной войны в Украине перед своими гражданами. Поэтому ВС РФ будут и дальше пренебрегать человеческими потерями, чего не может себе позволить Украина, население которой по крайней мере втрое меньше, чем у агрессивного соседа.

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