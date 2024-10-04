Неожиданная проблема с F-16: предыдущий опыт оказался опасным для украинских пилотов

В кризисных ситуациях мышечная память и автоматизированные навыки управления самолетами советского образца могут стать главной проблемой для украинских пилотов F-16.

Максимально сокращенный срок обучения на американских истребителях F-16, в сочетании с необходимостью кардинально изменить тактику пилотирования, стали огромным вызовом для украинских летчиков и дополнительным риском в будущих экстремальных ситуациях на поле боя.

Об этом рассказал эксперт по боевым действиям в воздухе Майкл Бонерт изданию Business Insider.

По словам эксперта, радикально отличные навыки, которыми слишком быстро пришлось овладеть украинским пилотам, усложняют им преодоление "старых привычек и мышечной памяти". Он отметил, что украинцы проходят полную программу подготовки всего за 9 месяцев, в то время как их коллеги из стран НАТО учатся управлять истребителями не менее трех лет. А в экстремальных ситуациях тело человека автоматически пытается выполнить такие действия, которые ему лучше известны.

Одно из ключевых отличий самолетов советского образца от истребителей F-16 заключается в самом принципе управления. Самолеты советской эпохи оснащены гидравлическими системами в отличие от F-16, управляемых с помощью компьютеров и электродистанционного управления.

"Это означает, что F-16 не только более маневренны, но и более чувствительны", — объяснил Бонерт.

Он отметил, что пересадить пилотов на новые самолеты можно даже за полгода, но для того, чтобы у них сформировалась устойчивая мышечная память, необходимы "четыре-пять-шесть лет" практических полетов и регулярных занятий на тренажерах-симуляторах. .

Издание со ссылкой на слова разных экспертов в сфере военной авиации отмечает, что недостаточная подготовка пилотов пока не позволяет Украине использовать истребители F-16 в полную силу. К тому же пока пилоты не приобретут необходимый опыт, сохраняется слишком высокий риск роковых ошибок в экстремальных ситуациях.

"Старые привычки трудно искоренить. Они [украинские ВВС – ред.] должны быть готовы принять новые концепции и обучение, а также переписать военные учебники", — отметило издание.

Напомним, в Пентагоне рассказали, что тренировки новой группы украинских пилотов на истребителях F-16 в США будут тщательно спланированы и начнутся после того, как курсанты овладеют английским языком.

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