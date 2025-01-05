Неожиданное украинское контрнаступление в Курской области: что происходит

Активные действия украинских войск на территории государства-агрессора в воскресенье, 5 января, подтверждают в министерстве обороны РФ.

Подразделения украинской армии неожиданно перешли в контрнаступление в Курской области РФ, где от августа 2024 года продолжается специальная операция Сил обороны Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Активные действия украинских войск на территории государства-агрессора в воскресенье, 5 января, подтверждают в министерстве обороны РФ. В российском военном ведомстве сообщили о двух "отбитых контратаках", в которых была задействована ударная группа в составе двух танков, машины разминирования и двенадцати боевых бронированных машин с десантниками.

Сообщения российских "военкоров", часто критикующих неудачи российского военного командования, свидетельствуют о том, что последняя украинская атака заставила российские силы перейти к обороне.

Также читайте ВСУ активизировали наступательные действия на Курщине

Согласно сообщениям, на Курщине ведутся бои с артиллерией и стрелковым оружием, Украина использовала западную бронетехнику для подведения большого количества пехотинцев.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что контратаки украинских сил на Курщине происходили в разных направлениях.

На видео, которые якобы поступили из района боевых действий, видно, как на большой скорости двигаются несколько колонн украинской бронетехники. Машины для разминирования расчищают путь.

По словам российских "военкоров", украинские войска применяют средства радиоэлектронной борьбы для выведения из строя российских беспилотников. Главный удар — это магистраль на Курск, северо-восточнее городка Суджа, который украинцы смогли захватить в летнем наступлении.

По мнению обозревателей, наступление "приурочено" к инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Вероятно, таким образом Украина стремится подчеркнуть слабость России и поставить себя в лучшую позицию на ожидаемых переговорах о прекращении войны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что контролируемая Силами обороны территория Курской области является "сильным козырем" во всех переговорах и не только с Россией.

Читайте также: