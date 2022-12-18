"Неожиданные стратегические операции": генерал объяснил, когда ситуация на фронте может обостриться

Оккупанты могут за несколько месяцев подтянуть новую технику и вооружение, а также изготовить новые ракетные и артиллерийские системы.

Ситуация на фронте в феврале-марте 2023 может обостриться, поскольку есть риск, что Россия за это время подтянет новые огневые средства и дополнительные боеприпасы.

Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю".

По его словам, оккупантам понадобится около двух-трех месяцев, чтобы подтянуть новую технику и вооружение, а также изготовить новые ракетные и артиллерийские системы.

"Таким образом, до конца зимы – в начале весны угроза может усилиться. Но думаю, за это время Украина должна проводить очень активное наступление, несмотря на зиму – на востоке, в частности. Это могут быть очень неожиданные стратегические операции, которые дадут перспективу не только остановить врага, например, на Бахмутском направлении, но и освобождать территории Луганской и Донецкой областей", — сказал генерал.

Маломуж говорит, что пока оккупанты не накопили силы, украинским войскам нужно планировать контрнаступательную операцию на юге и на левобережье Херсонской области, в Запорожской области, в Мелитополе, в Бердянске.

По его мнению, необходимо дезориентировать оккупантов, а для этого нужно — нейтрализовать все силы и средства противника, а затем провести комплексную операцию в разных точках.

"Это позволит не только нарушить фронт, но и начать развивать наступательные операции по всему югу, возможно, в Крым", — пояснил он.

Напомним, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что зимой ВСУ будут продолжать наступление и освобождение территорий, а армия России начнет разваливаться изнутри. По его мнению, ВСУ лучше экипированы и знают местность, а Россия использует как пушечное мясо необученных солдат, что со временем может вызвать проблемы для РФ. Он добавил, что в условиях зимы в Сил обороны будет преимущество, поскольку их также поддерживает население.

А вот, по мнению военного эксперта Олега Жданова, россияне в Беларуси могут до февраля собрать 50-70 тыс. военных и попытаться прорывать границу Украины на северных направлениях, чтобы оттянуть часть ВСУ на север.

Читайте также: