"Неожиданный хлопок": в Горловке в ничем клубе, где оккупанты организовали совещание, раздался взрыв

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области в ничем клубе раздались взрывы.

Там якобы проходило важное совещание коллаборантов и российских оккупантов.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

По данным Казанского, в ночном клубе "Бермуды", принадлежащем коллаборанту, местному криминальному авторитету и так называемому "депутату ДНР" Юрию Крикуленко прозвучал неожиданный "хлопок". Из-за мощных взрывов ночной клуб был разрушен.

Фото: Денис Казанский/Facebook

Журналист сообщает, что в этом месте проходило важное совещание оккупантов.

"Говорят, там проходило какое-то важное совещание, но кто-то нарушил технику пожарной безопасности", — написал Казанский.

Напомним, российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины рассказывают местным, что "их государство уже не то". Захватчики и коллаборанты придумали фейк о том, что якобы на западе Украины уже был введен польский злотый.

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