"Неожиданный хлопок": в Горловке в ничем клубе, где оккупанты организовали совещание, раздался взрыв

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области в ничем клубе раздались взрывы.
Там якобы проходило важное совещание коллаборантов и российских оккупантов.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
По данным Казанского, в ночном клубе "Бермуды", принадлежащем коллаборанту, местному криминальному авторитету и так называемому "депутату ДНР" Юрию Крикуленко прозвучал неожиданный "хлопок". Из-за мощных взрывов ночной клуб был разрушен.
Журналист сообщает, что в этом месте проходило важное совещание оккупантов.
"Говорят, там проходило какое-то важное совещание, но кто-то нарушил технику пожарной безопасности", — написал Казанский.
Напомним, российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины рассказывают местным, что "их государство уже не то". Захватчики и коллаборанты придумали фейк о том, что якобы на западе Украины уже был введен польский злотый.
Читайте также:
- Что происходит на фронтах Украины 10 августа: появилась новая карта боевых действий
- Оккупанты, вероятно, готовят провокации в Черкассах: россияне заявили, что ВСУ якобы заминировали здание "скорой"
- Попадание аккуратное, но действенное: ВСУ попали по мосту возле Каховской ГЭС на Херсонщине