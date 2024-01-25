Непал требует от РФ немедленно прекратить вербовку своих граждан и выплатить компенсацию семьям погибших

В Непале заявили, что Россия завербовала на войну в Украине более 200 граждан. Около 14 человек из числа наемников погибли.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд в интервью АР.

"Мы попросили Россию немедленно прекратить вербовку непальских граждан в свою армию, немедленно вернуть тех, кто уже служит в армии, репатриировать тела погибших, а также вылечить и вернуть тех, кто был ранен в ходе боевых действий", — заявил Сауд.

Непал также требует от России денежной компенсации семьям погибших во время боевых действий непальцев, а также возвращения тел людей на родину, ведь их родственники хотят осуществить кремацию согласно религиозным ритуалам.

Сауд отметил, что у Непала есть информация о пяти непальцах, которые воевали на стороне россиян и сейчас находятся в украинском плену. Он призвал РФ принять меры по увольнению граждан.

Также в МИД Непала запретили гражданам ездить в Россию или Украину с целью трудоустройства. Там заявили, что многие непальцы были завербованы российской армией для участия в войне против Украины.

В январе 2024 года Сауд встретился с российскими официальными лицами на полях саммита Движения неприсоединения в Уганде и обсудил эту проблему с ними.

"Мы четко передали им, что нашим гражданам запрещено вербовать в армию, и необходимо немедленно отправить их обратно", — сказал Сауд.

Как пишет АР, российские официальные лица не комментируют вербовку иностранных граждан на военную службу в Украине на стороне РФ, но СМИ сообщают, что вместе с непальцами российские военные завербовали граждан Кубы.

ТСН.ua ранее сообщал, что россияне в Непале поощряют местных жителей вступать в российскую армию, а затем иностранцы отправляются воевать против Украины.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донбасса были замечены наемники из Малайзии, которых Россия завербовала на войну против Украины. Об этом заявили в ЦНС, а также добавили, что в составе Вооруженных сил РФ неоднократно были отмечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемством.

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