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"Непобедимое" российское ПВО: в Подмосковье ракета, выпущенная по БпЛА, попала в дом (видео)
Жители российского Подольска обнародовали фото попадания в Сети.
В РФ днем 6 мая ракета ПВО попала прямо в жилой дом. Инцидент произошел в подмосковном Подольске.
Об этом пишет активист Сергей Стерненко.
«В подмосковном Подольске российское ПВО попало в жилой дом», — отметил он.
Как известно, ночью неизвестные дроны снова атаковали Подмосковье. Также взрывы слышали в Липецкой, Пензенской и Воронежской областях.
План «Ковёр» вводили в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский, Домодедово и в аэропортах Саратова, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары, Волгограда, Калуги, Казани и Нижнекамска.
Россияне заявили об ущербе 105 БПЛА в 11 областях.
Напомним, в ночь на 6 мая неизвестные БпЛА ударили по Москве. Мэр города Москвы Сергей Собянин заявил, что российскими силами ПВО была отбита атака дронов на столицу РФ.