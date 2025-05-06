"Непобедимое" российское ПВО: в Подмосковье ракета, выпущенная по БпЛА, попала в дом (видео)

Российская ракета ПВО попала в дом

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В РФ днем 6 мая ракета ПВО попала прямо в жилой дом. Инцидент произошел в подмосковном Подольске.

Об этом пишет активист Сергей Стерненко.

«В подмосковном Подольске российское ПВО попало в жилой дом», — отметил он.

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Как известно, ночью неизвестные дроны снова атаковали Подмосковье. Также взрывы слышали в Липецкой, Пензенской и Воронежской областях.

План «Ковёр» вводили в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский, Домодедово и в аэропортах Саратова, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары, Волгограда, Калуги, Казани и Нижнекамска.

Россияне заявили об ущербе 105 БПЛА в 11 областях.

Напомним, в ночь на 6 мая неизвестные БпЛА ударили по Москве. Мэр города Москвы Сергей Собянин заявил, что российскими силами ПВО была отбита атака дронов на столицу РФ.