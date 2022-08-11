Непогода наделала беды в Кривом Роге: поваленные деревья разрушали дома, улицы стали непроходимыми

Огромный тополь упал на пятиэтажку, пробил дыру в стене, побил стекла и приземлился на авто. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Также в результате древопада поврежден вход в кафе и общественную уборную. На некоторых улицах воды по колено.

Жители жалуются, что из-за гигантских луж не могут выйти из подъезда, потому что можно двигаться разве что на лодке.

Напомним, что под вражеским огнем этой ночью оказались сразу четыре района Днепропетровщины — три человека погибли, девять получили ранения.

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