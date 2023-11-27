Непогода против оккупантов: в Крыму на пляжах посмывало водой фортификационные сооружения – Братчук

Во временно оккупированном Крыму непогода играет против оккупантов. Так, фортификационные сооружения, которые россияне построили на пляжах полуострова, смыло водой.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"В любом случае те фортификационные сооружения, которые на южном берегу Крыма построены, они не являются преградой для погоды, тем более они не будут преградой в случае необходимости для Вооруженных сил Украины. Процесс демилитаризации Крыма даже в непогоду продолжается. Партизаны работают, работает подполье, и координаты воинских частей, объектов военных для того, чтобы наносить по ним удары, они известны, и будет появляться дополнительная информация. Поэтому потихоньку идем к тому, что должно сделать самое главное в нашей жизни, наверное, – освободить украинский Крым. Там тоже действительно непогода. Но это как раз тот случай, когда, ну, честно скажу, не грустим. Пусть смывает все окопы, смывает все воинские части", — сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Братчук также добавил, что вместе с российскими фортификационными сооружениями в Черное море смыло и мины.

"Черное море активно участвовало в разминировании, потому что эти мины взрывались. Есть такая предварительная информация. Очень сложно оценить, скажем так, масштабы этих взрывов, сколько их там было. Потому что и шторм очень сильный, и, конечно, что оценить, что это было – взрыв или удар волны действительно довольно сложно. Но то, что мин стало меньше, это точно", — резюмировал Братчук.

Напомним, в Крыму бурлит мощный шторм. В Евпатории море смыло все окопы, выкопанные на пляже оккупантами.

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