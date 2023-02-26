"Непокоренная крепость": появилось жуткое видео Бахмута с высоты птичьего полета

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта на востоке Украины.

В Сети появилось новое видео Бахмута Донецкой области, стоящее в руинах, но продолжающее сдерживать российских захватчиков.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"В кровавых ранах, но непокоренная Крепость Бахмут", — говорится в сообщении под видео.

Ситуация в Бахмуте

Российская армия не оставляет попыток захватить Бахмут Донецкой области. Оккупанты постоянно атакуют позиции украинских военных и обстреливают город.

Ранее стало известно, что солдаты армии РФ пытаются окружить Бахмут, они хотят зайти в город с севера, в районе населенных пунктов Красная Гора, Ягодная, Берховка и с юга, где расположено Ивановское.

Военные говорят, что все попытки российской армии окружить Бахмут в Донецкой области — бесполезны.

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