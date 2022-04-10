Непокоренные украинцы берут на смех россиян и уже своими проделками прославились на весь мир

Непокоренные украинцы берут на смех россиян и уже своими проделками прославились на весь мир

Тракторами воровать танки и угощать ядовитыми пирожками россиян – это бесстрашные украинцы.

Украинцы поражают мир и удивляют даже себя храбростью и единством в борьбе с врагом. А еще вдохновляют находчивостью и неповторимым юмором. По всей Украине россиян ждут ловушки, устроенные партизанами. Даже там, где они якобы захватили наши территории, местные жители не дают оккупантам покоя.

Об этом в сюжете ТСН.

Первые в мире тракторные войска: по всему миру смеются над россиянами, чью военную технику растягивают хозяйственные украинские селяне с помощью мирной сельхозтехники. Мировые производители детских игрушек уже продают новинку: украинский трактор тянет бронемашину с буквой Z.

Фермеры активно присоединились к уничтожению вражеских тыловых колонн. Поэтому российская бронетехника нередко глохнет посреди дороги, потому что закончилось горючее или запчасти для ремонта. Посреди поля в Баштанке пылал и зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С», уничтоженный разъяренными селянами. Стоимость одной такой системы – 15 миллионов долларов.

Украинским властям пришлось просить партизан по возможности не уничтожать военную технику, которая в дальнейшем может послужить украинским военным. Но бывают и мистические истории, когда вражескую технику останавливает сама украинская земля. На Сумщине река засосала четыре российских танка.

Горожане же поразили мир бесстрашием, с которым голыми руками останавливают врага на площадях, выходят на ежедневные протесты. В Херсоне, Мелитополе, Новой Каховке, Бердянске и Энергодаре оккупанты стреляли по безоружным митингующим, но люди все равно не расходились. Захватчики пытались устроить на Херсонщине пропагандистскую акцию с раздачей гуманитарной помощи, собранной преимущественно из разграбленных магазинов, но никто не взял, даже больше, еще смеялись над оккупантами, что возьмут только красной икрой.

ТСН собрала истории украинцев, поражающих храбростью и единством в борьбе с врагом

В Чернобаевке эти продуктовые подачки горожане демонстративно сожгли. А жители оккупированного Мелитополя, игнорируя оккупантов, прямо на площади записали обращение в Вооруженные Силы Украины с призывом поскорее прийти.

Всемирно известный писатель Стивен Кинг опубликовал фото украинской бабушки со средним пальцем с подписью – украинская женщина встречает русские войска.

Russian woman welcomes Russian troops. pic.twitter.com/puZHDbWwtW — Stephen King (@StephenKing) Март 5, 2022

О еще одной коварной бабушке стало известно из перехваченного телефонного разговора русского военного. Женщина отравила восемь захватчиков своими пирожками.

Россияне обворовывают дома украинцев. Но некоторые хозяева, покидающие дом, теперь, бывает, оставляют голодным мародерам у еды игривую записку: «Угадай, где яд»? Непокоренные украинцы даже в своих разрушенных домах записывают демонстрирующие видео: их не сломать.

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