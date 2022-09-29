"Неполная рота пытается атаковать позиции ВСУ": военный эксперт рассказал о ситуации на Донбассе

Оккупанты продолжают атаковать на Донетчине, а украинские защитники держат рубежи. При этом количество сил захватчиков существенно уменьшилось – если раньше ходили в атаку батальонами по меньшей мере из двух рот, то сейчас идет только одна рота.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Бои на Донецком направлении от Северска до Марьинки продолжаются. Именно продолжаются атакующие действия со стороны противника. Но сейчас более-менее наша оборона укрепилась, мы держим рубежи и просто наносим им огневые потери. Как свидетельствуют данные из открытых источников, атаки проводят не батальонные тактические группы, то есть в атаку ходят роты, а это гораздо меньше людей.Если батальон идет обычно двумя ротами, это около двухсот человек, то теперь неполная рота пытается атаковать наши позиции и то атакует, потому что это преимущественно наемники, до 80%, и, соответственно, они атакуют независимо от потерь. Сколько бы их там не убили, они все равно будут атаковать, они воюют за деньги", — отметил он.

Жданов добавил, что в свою очередь заключенные, которым обещали амнистию, еще не поняли, куда они попали.

"А те, которые заключенные их пополняют, разумеется, воюют за свою свободу по поводу того, что надеются выжить и что через шесть месяцев получат амнистию. Они просто не поняли, куда они попали. Никакой амнистии через шесть месяцев не будет. Она формально возможно, но домой их никто не отпустит. Никто им не скажет через шесть месяцев: ваш контракт закончился, можете ехать домой. Пусть спросят тех контрактников, которые уже по полгода пишут рапорту о том, что у них закончился контракт. Выходов из этой войны для российского гражданина есть всего два: двухсотый или трехсотый, и то после легких ранений всех возвращают в строй, только тяжелое ранение может дать вам билет домой", — заявил он.

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов считает, что война в Украине не продлится несколько лет. Он отмечает, что даже новый человеческий ресурс России не поможет ей выиграть эту войну.