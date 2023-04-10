"Непоправимая потеря": на войне погиб дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий

В войне против РФ на востоке погиб 40-летний музыкант, режиссер и дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий. Он получил смертельное ранение во время вражеских обстрелов на Краматорском направлении. У него остались дочь, жена и пожилая мама. О гибели коллеги сообщили в Киевской опере, где мужчина работал до войны.

Об этом пишет издание Обозреватель.

"Еще одна непоправимая потеря для украинской культуры, для нашего театра, в частности. Погиб, защищая страну, Константин Старовицкий, наш коллега, который в Киевской опере был артистом оркестра, а впоследствии - дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель". Слава Герою! Вечная память! Слава Украине!", — говорится в сообщении Киевской оперы.

Друзья дирижера в комментариях под сообщением рассказали, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он помогал обустраивать бомбоубежища в Киеве, а затем ушел на фронт.

"Талантливый, искренний! Мы встретились в последний раз накануне войны. Кажется, это было 22 февраля... Все бомбоубежища тогда освобождали от лишних вещей, готовя к работе. У нас до сих пор хранится реквизит той самой "Риты", который он тогда нам завез... Реквизит сохранили …", — прокомментировала Инна Гончарова.

Лада Шиленко, режиссер-постановщица нескольких совместных с Константином Старовицким спектаклей, рассказывает, что познакомилась с ним в 2014 году в стенах Национальной музыкальной академии.

Константин вместе с Ладой Шиленко принимали участие в фестивале "Оперный Уикенд" на сцене Малой оперы. Он был дирижером фестиваля и работал над тремя спектаклями: мистической трагедией "Медиум" Дж. Менотти, зингшпилем (форма музыкального спектакля) "Бастьен и Бастьенна" Моцарта и комедией "Рита".

Уже в 2020 году они разрабатывали постановку "Свадебного векселя" Дж. Россини на сцене Национальной оперетты Украины в рамках конкурса Musical Art Project. Затем этот спектакль вошел в репертуар Киевской оперы.

Друзья и коллеги Константина также отмечают, что он был хорошим, талантливым музыкантом.

"Мы учились с ним в Национальной музыкальной академии Украины. Когда я поступил туда, на первом курсе мы с Костей делали общий проект, он тогда дирижировал, хотя сам по образованию фаготист. Уже во время нашей учебы он начал изучать дирижирование. И это был его первый опыт как дирижера. Мы тогда ставили оперу Россини "Брачный вексель". Для нас это была важная практика. Затем мы с ним пересекались не один раз, общались. Он был очень чутким. Для него не было вопросом что-то попробовать, решить, с кем-то встретиться, просто работать на энтузиазме. Он творческий, открытый, вокруг него всегда было очень много друзей, коллег", – рассказывает Роман Побойный.

"С нашей стороны если не дирижер, то певец, как не актер, то спортсмен, айтишник, инженер, преподаватель, фермер, тракторист… А с той стороны "вагнеровцы", осужденные пожизненно за убийства детей или родной матери. Еще одна непоправимая потеря для украинской культуры, для нашего театра, в частности", — написала Ирина Диденко.

Напомним, в боях за Украину погиб известный украинский художник, музыкант и скульптор Антон Дербилов.

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