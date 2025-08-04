Непоправимые потери для РФ: Тимочко назвал уязвимые к ударам критические объекты

Атаки по объектам в России / © ТСН.ua

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Удары по нефтеперерабатывающим заводам России эффективны, ведь именно из таких отраслей наполняется бюджет страны-агрессора, который затем тратится на войну. Но есть еще другие критические для врага предприятия — это военные заводы.

Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал «24 каналу».

Тимочко отметил, что под дроновую атаку уже попадали заводы «Ростеха» — крупнейшей российской государственной корпорации, аналога «Укроборонпрома». Там россияне производят техническое оборудование в области шифрования, радиоэлектронной борьбы, ракет, компонентов к ним, антенн.

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«Это то, что удалось уничтожить на двух заводах. Мы понимаем, что на нефтеперерабатывающих заводах работают в основном обычные специалисты. А на технологических предприятиях инженеры, технологи, конструкторы. Там концентрация научных знаний очень высока», — обратил внимание военный.

Речь идет не только об утрате материальных мощностей — это серьезный удар по оборонному потенциалу. Ведь уничтоженное оборудование не имеет двойного предназначения, оно используется исключительно в интересах российского военно-промышленного комплекса. Особенно критично это в нынешних условиях, когда системы радиоэлектронной борьбы, средства контроля за горизонтом и управление авиацией играют ключевую роль в войне.

«Именно такое оборудование производили на этих заводах. По меньшей мере, цепи непрерывной работы разорваны. Уничтожение таких специалистов вместе с оборудованием — это то, что Россия не сможет компенсировать«, — акцентировал председатель Совета резервистов.

Он указал, что атакованный в Пензе завод был новым и обладал современным оборудованием. Предприятие открывалось в период крупного экономического расцвета России. Тогда еще не действовали антироссийские санкции, поэтому не исключено, что определенное оборудование могло поступать из Европы.

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Фото и видео с завода в Пензе нет из-за высокого режима секретности. Вероятно, людей отселили как можно дальше на несколько километров, когда открыли предприятие.

Напомним, дроны вторую ночь подряд атаковали Воронеж в России: 4 августа там прогремели не менее пяти взрывов. Россияне заявляли в соцсетях о работе противовоздушной обороны.

Этой же ночью беспилотники ударили по железнодорожной станции «Арчеда» в Волгоградской области России. Эта станция — важный элемент вражеской военной логистики.