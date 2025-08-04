- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 273
- Время на прочтение
- 2 мин
Непоправимые потери для РФ: Тимочко назвал уязвимые к ударам критические объекты
Военные заводы в России являются ключевыми целями, ведь их уничтожение бьет по оборонному потенциалу агрессора. Кремль не сможет восстановить такие потери.
Удары по нефтеперерабатывающим заводам России эффективны, ведь именно из таких отраслей наполняется бюджет страны-агрессора, который затем тратится на войну. Но есть еще другие критические для врага предприятия — это военные заводы.
Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал «24 каналу».
Тимочко отметил, что под дроновую атаку уже попадали заводы «Ростеха» — крупнейшей российской государственной корпорации, аналога «Укроборонпрома». Там россияне производят техническое оборудование в области шифрования, радиоэлектронной борьбы, ракет, компонентов к ним, антенн.
«Это то, что удалось уничтожить на двух заводах. Мы понимаем, что на нефтеперерабатывающих заводах работают в основном обычные специалисты. А на технологических предприятиях инженеры, технологи, конструкторы. Там концентрация научных знаний очень высока», — обратил внимание военный.
Речь идет не только об утрате материальных мощностей — это серьезный удар по оборонному потенциалу. Ведь уничтоженное оборудование не имеет двойного предназначения, оно используется исключительно в интересах российского военно-промышленного комплекса. Особенно критично это в нынешних условиях, когда системы радиоэлектронной борьбы, средства контроля за горизонтом и управление авиацией играют ключевую роль в войне.
«Именно такое оборудование производили на этих заводах. По меньшей мере, цепи непрерывной работы разорваны. Уничтожение таких специалистов вместе с оборудованием — это то, что Россия не сможет компенсировать«, — акцентировал председатель Совета резервистов.
Он указал, что атакованный в Пензе завод был новым и обладал современным оборудованием. Предприятие открывалось в период крупного экономического расцвета России. Тогда еще не действовали антироссийские санкции, поэтому не исключено, что определенное оборудование могло поступать из Европы.
Фото и видео с завода в Пензе нет из-за высокого режима секретности. Вероятно, людей отселили как можно дальше на несколько километров, когда открыли предприятие.
Напомним, дроны вторую ночь подряд атаковали Воронеж в России: 4 августа там прогремели не менее пяти взрывов. Россияне заявляли в соцсетях о работе противовоздушной обороны.
Этой же ночью беспилотники ударили по железнодорожной станции «Арчеда» в Волгоградской области России. Эта станция — важный элемент вражеской военной логистики.