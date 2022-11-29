Неправильно оценили возможность Украины дать отпор России: СМИ пишут о расследовании в Вашингтоне

Многие американские чиновники из ЦРУ, Пентагона и Белого дома верили, что Россия быстро завоюет Украину после вторжения в феврале. Но Украина установила эффективную оборону, и российские войска отступили на некоторых участках после упорных контратак.

По информации издания The Daily Beast, в Вашингтоне начались проверки после неправильных прогнозов по устойчивости Украины в борьбе с РФ.

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В издании отмечают, что США просто не ожидали, что окажется втянутым в большой международный конфликт, который может занять годы.

Так, в начале войны у России было около 900 тыс. военнослужащих по сравнению со 196 600 военными в Украине. Поэтому многие эксперты и бывшие военные не давали Украине шансов выстоять.

"Я, как и многие другие люди, неправильно оценил военный потенциал России к началу этой войны. Я думал, что они гораздо лучше подготовлены к такой войне. Это война высокой интенсивности, которую россияне надеялись скоро закончить", — сказал в интервью бригадный генерал армии США в отставке Кевин Райан.

Он признается, что среди экспертов есть тенденция переоценивать возможности противника, а не только россиян или китайцев.

Джеффри Прайс, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, который вел переговоры по соглашениям о ядерном разоружении с Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном, сказал в интервью, что Россия "имела огромное количество" боевой мощи, но "использовала ее очень, очень плохо".

По словам Прайса, одной из фундаментальных проблем для России было то, что она не смогла добиться преимущества в воздухе в Украине.

Сьюзен Чо, бывшая офицерша армии США, работавшая в разведке, сказала, что бои – это не только вопросы оружия и личного состава.

"Существуют другие факторы, которые играют огромную роль в определении результата войны, в частности, лидерство, тактика, темп и моральный дух войск, и эти факторы гораздо сложнее оценить до войны", — отметила она.

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Эксперт по ядерной войне Хью Гастерсон отмечает, что прогнозы предстоящих войн обычно основываются на опыте предыдущих войн. В то время как украинцы инновационно использовали турецкие байракторы, или обычные гражданские дроны. Этого, мол, никто не мог предвидеть.

По его словам, войны выигрывают тактические инновации, блестящие командиры, нравственный дух, выносливость и гражданская солидарность. И утверждать, что украинцы в этом преуспеют никто не решался.

Подполковник в отставке Хантер Рипли Роллингс в свою очередь уверен, что даже если бы Штаты достоверно спрогнозировали силы Украины, по большому счету это ничего бы не изменило. Вашингтон ведь не собирался воевать за наше государство.

"Ну мы могли бы активизировать и укрепить наших союзников. Мы, конечно, могли бы разместить 18-й воздушно-десантный корпус в Польше, что мы сделали с начала вторжения. Но мы не собирались защищать Украину. Мы не собирались посылать людей, танки и технику в Украину, чтобы непосредственно их защищать. Они стали более сильными союзниками, но я не знаю, видели мы вообще в них союзников или нет", — говорит он.

Кроме того, в издании обращают внимание, что одним из аспектов неудач разведки США является то, что в последние десятилетия акцент был смещен на борьбу с терроризмом, а не на столкновение с великими государствами.

Теперь Россия угрожает использованием ядерного оружия, поэтому разведывательные службы пытаются оценить, насколько реальна эта угроза.

Ранее сообщалось, что США и Россия во время войны в Украине только один раз воспользовались горячей линией "деконфликтной ситуации".

Напомним, что риторика Кремля за время войны изменилась от тезиса о захвате Киева "за три дня" до разговоров о мире.

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