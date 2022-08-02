Непредсказуемость Путина: В преддверии годовщины применения ядерного оружия эксперты напомнили, как уберечься

Ядерное оружие – это самое мощное оружие в мире, но и от него можно себя уберечь, говорится в ТСН.

«Принципиальная разница – это мощность. Если в калибре 400 килограммов тротила, а ядерное оружие измеряется килотоннами — то есть тысячами тонн тротила, или мегатоннами, то есть миллионами тонн тротила», — объясняет ученый Глеб Репич.

Ее использовали только раз. «Были сброшены бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Это как раз август 1945 года. Ускорить капитуляцию Японии как последняя страна, которая выступала на стороне третьего рейха», — напоминает директор государственного архива украинского института национальной памяти Игорь Кулик.

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Однако сейчас ядерная опасность актуальна как никогда, а для Украины особенно. Ибо страна-агрессор и ее взбалмошные вожди неоднократно намекали, что всегда готовы ее применить.

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Мы надеемся, что это остается устрашением со стороны врага. Однако мы должны знать алгоритм действий, если россияне таки применят ядерное оружие. Каково ее влияние, каковы масштабы разрушений и главное, как защитить себя и свой дом?

Ядерное оружие может быть стратегическим или тактическим. Разница в мощности и способах использования. Они разнообразны и непредсказуемы. «Использование тактического оружия установить перед взрывом мы не сможем. Мы сможем констатировать факт, что ядерный взрыв произошел», — отмечает военнослужащий ТРО Владимир Порватов.

Доктор биологических наук Национального центра радиационной медицины называет четыре фактора ее влияния. «Первое – это вспышка, которая просто выжигает все. Многие помнят фотографии отпечатков силуэтов людей на стене дома Хиросимы. Человека уже нет, он испарился, а отражение остается», — напоминает Вадим Чумак.

Следующий фактор уже хорошо известен многим украинцам, правда, в этом случае он более мощный. Это – ударная волна. Поэтому в определенном радиусе все дома, все сносится. Так же и люди гибнут. Дальше люди гибнут от обломков, стекла», — добавляет ученый.

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А еще – радиация. Чем больше доза, тем страшнее последствия. «Доза один зиверт – это уже острая лучевая болезнь – головная боль, рвота, изменения в картине крови. Эти симптомы потом исчезают, а затем снова возвращаются и накатывает лучевая болезнь», — предупреждает Чумак.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

Здесь играет два фактора – удача, потому что чем вы дальше эпицентра взрыва, тем больше шансов выжить. «В радиусе 2,5-3 тысяч метров, поражение будет практически 90%. Пострадает 90% людей, вооружения, построек», — отмечает военный.

И второй – готовность. Предположить, что враг использует именно ядерный, а не обычный заряд – невозможно. Поэтому лучше каждую тревогу оценивать как максимально опасную. Надо запомнить – не смотрите на взрыв. «Сразу отвернуться в обратном направлении, потому что сразу идет световое излучение курящего сетчатку глаза», — добавляет Владимир.

Второе – спаситесь от механических повреждений. «Не бегаем, не ищем, где мы скроемся. Даже если мы находимся на такой местности, лучше просто упасть лицом в обратном направлении от взрыва. Прижать руки под себя», – учит боец.

А затем пытаться спрятаться в укрытии, углубление с крышей. Остаться на улице после ядерного взрыва небезопасно. «У человека есть где-то 10-15 минут, чтобы найти себе укрытие от осадков. Потому что, если они попадут на человека, это точно вызовет смерть», — предупреждает ученый.

Лучше надеть респиратор и прикрыть тело. «Достаточно даже тряпкой закрыться, чтобы добраться до хранилища. Если есть такая возможность максимально закрыть все части тела, потому что осадки, которые будут после ядерного взрыва, они попадут на кожу», — говорит Владимир Порватов.

Заходить в бомбоубежище в загрязненной одежде нельзя. «Если мы в футболке, ее не нужно снимать. Мы ее разрезаем, чтобы на нас ничего не посыпалось. Учитываем, куда идет ветер, если у нас воздух оттуда, то мы разворачиваемся лицом к воздуху. Сбрасываем сзади себя», — объясняет военный.

Так что к тревожному чемоданчику стоит добавить сменную одежду, а продукты и воду нужно дополнительно защитить еще и от радиации. «Питание минимум на 2 суток. Пища должна быть герметично упакована - это могут быть консервные банки. Вакуумные свертки», — добавляет военный.

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Советуют запасти радиоприемником и кнопочным телефоном, потому что Интернет в районе взрыва исчезнет. Закройте все пути доступа воздуха с улицы. Относительно гигиены – вода в водопроводе может быть заражена. Но можно использовать воду из сливного бачка. И ждите, когда можно будет выйти на поверхность. «Оптимально 48 часов. Этот спад уже будет на два порядка. Дозы упадут очень сильно», – отмечает ученый.

Однако последствия облучения в любом случае скажутся.

«Когда частица какого-либо излучения попадает в наш организм, первое, с чем оно сталкивается, это с молекулой воды. У него достаточно энергии, чтобы разорвать эту связь. Эти радикалы реагируют с этими ДНК, они их повреждают. Клетка не может функционировать с поломанной ДНК, она погибает — выпадают волосы, страдает кожа, эпителий нашего кишечника, страдает костный мозг, клетки, которые производят эритроциты, лейкоциты», — сообщает Репич.

И они могут преследовать еще много лет после взрыва. «Не все заболеют, а кто-то, здесь как кому повезет. А другое измерение – они появляются не сразу… К этим эффектам относятся рак, рак крови, рак легких, катаракта», — сообщает Вадим Чумак.

Стратегическое ядерное оружие несет те же опасности, но в несравнимо большем объеме. Применение ее — почти гарантированная гибель миллионов людей не только в Украине, потому что на каждый пуск ракеты будет ответный пуск. И для уничтожения человечества хватит даже десятой части накопленного арсенала.

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