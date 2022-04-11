"Непреклонная поддержка Украины": Канада ввела санкции против оборонной промышленности России

Организации оказывали поддержку российским военным.

Канада объявила о введении санкций против 33 предприятий российского оборонного сектора, причастных к поддержке российских военных в войне против Украины.

Об этом сообщило правительство Канады.

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Эти меры предусматривают замораживание активов и запрет деятельности с такими объектами, как Московский физико-технический институт, СПБ "Интеграл" и АО "Судностроительный завод "Вымпел".

"Канада всегда была и всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры – последний пример нашей непреклонной поддержки Украины и ее народа", – заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.

Напомним, Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в "черный список", поскольку они не отвечают международным стандартам.

В частности, в список попали и крупнейшие авиакомпании России – "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и S7. Теперь этим компаниям запрещены полеты внутри Евросоюза.

Между тем страны Европейского Союза рассматривают шестой пакет санкций против РФ, включающий ограничения по энергетическому сектору. Об этом сообщили министры МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис и Дании Йеппе Кофод в Люксембурге, пишет CNN.

"Я рад, что Еврокомиссия дала ясно понять, что мы начинаем работу над шестым пакетом с "нефтяной опцией". Надеюсь, в этот раз сработает", – заявил Ландсбергис.

Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго, закрытие портов для российских кораблей, санкции против банков и физлиц.

В случае полного эмбарго на российские энергоносители РФ потеряет более 130 млрд долларов доходов в год. Запрет на импорт угля будет иметь наименьшее влияние среди всех энергоносителей. Цена вопроса – $3,5 млрд в год. Это меньше оценочной стоимости техники, которую РФ потеряла только за первые две недели боев с украинской армией.

7 апреля Европейский парламент призвал Совет ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за его войну против Украины. Среди мер – полное эмбарго на энергоносители из РФ.

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